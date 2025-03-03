В Кремле намекнули на необходимость надавить на Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не стремится к миру на территории Украины. По словам официального представителя Кремля, кому-то следует заставить его захотеть урегулирования конфликта, передает РИА Новости.

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В столице Великобритании – Лондоне – 2 марта состоялся неформальный саммит, в котором приняли участие руководители ряда европейских государств. Целью встречи было обсуждение ситуации на Украине и вопросов коллективной безопасности в Европе. После завершения саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должна поддерживаться американская сторона.

«Конечно же, очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира, кто-то должен заставить Зеленского захотеть мир», – подчеркнул Песков.

По его словам, то, что Киев не стремится к урегулированию конфликта, показали заявления Зеленского в Белом доме. Пресс-секретарь главы РФ отметил, что усилий России и США мало для решения вопроса.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

На днях у Зеленского и президента США Дональда Трампа произошла перепалка во время переговоров в Белом доме. В ходе встречи Зеленский выразил недовольство действиями российских властей и заявил о нежелании идти на уступки в переговорах с Москвой. В ответ Трамп указал на то, что Зеленский оказался в сложной ситуации и не имеет преимуществ в переговорах. Кроме того, Трамп обвинил Зеленского в провоцировании конфликта и неуважении к США.