В Кремле оценили намерение Европы прекратить бои на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Великобритании и Франции работать с Украиной по вопросу прекращения боевых действий.

Говоря о соответствующих заявлениях, представитель Кремля отметил, что вместе с ними звучали слова о необходимости срочно повысить уровень финансирования Украины, и это, по словам Пескова, явно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий.

«Вот это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что кто-то должен заставить президента Украины Владимира Зеленского «захотеть мир».

«Если это могут сделать европейцы — честь им и хвала», — сказал представитель Кремля.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера в мероприятии принимали участие премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица.

До этого премьер Великобритании Кир Стармер призвал Зеленского наладить отношения с американским президентом, заявив, что любой мир не продлится долго без гарантий США.

Ранее в США заявили о расколе единого Запада.