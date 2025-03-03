В Кремле прокомментировали перепалку между Трампом и Зеленским

Перепалка между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, произошедшая 28 февраля в Белом доме, продемонстрировала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования ситуации вокруг Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Произошедшее в пятницу в Белом доме продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины», — отметил Песков.

По его словам, киевский режим и Зеленский хотят не мира, а продолжения конфликта. Песков добавил, что в этой ситуации только усилий Вашингтона и готовности Москвы «будет явно недостаточно», так как «выпадает очень важный элемент».

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

Представитель Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что киевский режим отказывается выходить на траекторию урегулирования посредством переговоров.