В Кремле отреагировали на перепалку Трампа и Зеленского в Белом доме

Перепалка президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме является беспрецедентным событием и показывает стремление Киева к продолжению военных действий. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

28 февраля Зеленский и Трамп публично поспорили во время переговоров в Белом доме. В ходе встречи Зеленский начал критиковать руководство России и выступил против компромиссов с Москвой. Трамп в ответ сказал Зеленскому, что тот «находится не в лучшем положении» и у него «нет козырей».

Американский лидер также обвинил Зеленского в неуважении к США. После чего украинский политик досрочно покинул Белый дом. В администрации США заявили, что тот сможет вернуться, когда «будет готов к миру».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, то, что произошло в Белом доме, ясно дает понять, насколько тяжело будет выйти на траекторию мирного урегулирования по Украине.

«Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля констатировал, что только усилий Вашингтона и Москвы для урегулирования украинского кризиса будет недостаточно, так как в Киеве мира не хотят, пишет ТАСС.

«Они хотят продолжения войны. (…) Киевский режим отказывается от урегулирования посредством переговоров», - констатировал Песков.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

Напомним, что 12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили, в том числе и украинское урегулирование. В Кремле отметили, что Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами». Через шесть дней делегации России и США провели в Саудовской Аравии встречу, которая была посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений и урегулированию ситуации на Украине.

В свою очередь Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции накануне третьей годовщины начала СВО, заявил, что требует военных и финансовых гарантий безопасности для Украины. Он также заметил, что готов уйти в отставку ради мира или вступления страны в НАТО, и отказался признавать долги Украины перед США.