Вероятность отставки Зеленского из-за позиции США оценили

Требование некоторых помощников президента США Дональда Трампа об отставке президента Украины Владимира Зеленского как части сделки стоит воспринимать как спекуляцию, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

© Lenta.ru

О вероятности реализации подобного условия специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Вместе с тем совершенно очевидно, что после скандала, произошедшего в Белом доме в минувшую пятницу, конечно, заключать какие-либо договоренности текущей администрации Белого дома с Зеленским будет весьма проблематично. Поэтому всем нужно найти какой-то выход из этого положения и самым простым, конечно, видеться отказ именно от диалога с фигурой Зеленского и выход на какую-то более договороспособную фигуру, которая устроит нынешнюю американскую администрацию», — предположил Коньков. «Но с нормативной точки зрения ставить это в качестве условия, мне кажется, будет проблематично», — Александр Коньков политолог.

По словам политолога, украинское руководство понимает, что если будет какая-то другая фигура, то тогда придется идти на все условия США.

«По большому счету, политически могут согласовать определенную сделку, но она уже будет вне публичного контекста, и скорее, это будет связано с гарантиями не столько самой Украины, сколько персональных Зеленскому, что он получит в ответ на то, что он уйдет со своего поста», — заключил политолог.

Ранее агентству Bloomberg стало известно, что некоторые помощники президента США Дональда Трампа требуют отставки украинского лидера Владимира Зеленского как части любой сделки. По информации издания, сам глава Белого дома придерживается менее жестких взглядов, чем члены его команды.