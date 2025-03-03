В Госдуме хотят запретить продажу алкоголя в воскресенье

В России предлагается запретить продажу алкоголя в воскресенье, такой законопроект разработал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в последнее время в стране наблюдается рост продажи и употребления алкогольной продукции.

По словам депутата, проведение одного выходного дня без алкоголя позволит дать прирост рождаемости и создать мощный импульс в борьбе с алкоголизацией населения.

Ранее сообщалось, что власти Ненецкого автономного округа с 1 марта вводят ограничения по продаже алкоголя.