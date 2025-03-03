Аналитик объяснил заявление Зеленского о готовности сделки по металлам с США

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что киевский режим заявил о готовности подписать с США соглашение о минеральных ресурсах.

По словам аналитика, подобными заявлениями Зеленский пытается «успокоить ситуацию».

«Сейчас у Зеленского явно не лучшая ситуация, потому что иметь врагом Трампа — это, конечно, самое худшее, что может пожелать себе любой политический деятель, даже такой фиктивный, как Зеленский», — отметил Дудчак.

Он добавил, что Зеленского больше волнует личная безопасность, чем благополучие страны.

«Это обусловлено тем, какие резкие высказывания он себе позволил, какое хамское поведение. В большей степени переживал (после этого. — RT) где найти себе в будущем убежище. Он подписал бы всё, что угодно, лишь бы его оставили в покое», — добавил политолог.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что он до сих пор готов подписать с Соединёнными Штатами соглашение о минеральных ресурсах.