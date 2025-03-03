Хинштейн обвинил в саботаже руководство "Корпорации развития Курской области"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил новое руководство АО "Корпорация развития Курской области" в саботаже. Об этом он заявил на заседании регионального правительства.

Компания отказалась следовать введенному мораторию на продолжение комплексного развития территории (КРТ) и заморозке строительства жилищного комплекса в городе Железногорске.

"Если речь идет о попытке застроить территорию, которая де-юре не является лесным участком, но де-факто служит местом отдыха для людей, я против такой стройки. Попытки руководства корпорации каким-то образом этот проект сохранить воспринимаю как прямой саботаж поручениям главы региона. Запрещаю какие-либо действия в этом направлении", - сказал Хинштейн.

Врио главы региона обратился к жителям Железногорска и сказал, что никакого строительства в городе не будет, пока власти во всем детально не разберутся. Также он поручил врио министра имущества Курской области Дмитрию Савину принять все необходимые процессуально-правовые решения. От временно исполняющего обязанности главы корпорации Александра Бережного Хинштейн ждет объяснений.

Ранее прокуратура Курской области в Ленинском районном суде Курска поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора корпорация развития Курской области Владимира Лукина, обвиняемого по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 9 декабря по этому же делу в СИЗО был отправлен заместитель гендиректора корпорации Игорь Грабин. По данным ведомства, ущерб бюджету Курской области в результате мошеннических действий при строительстве фортификационных сооружений составил около 800 млн рублей.

По версии следствия, в 2023 году Грабин заключил договор и оплатил работы по возведению фортификационных сооружений в приграничье Курской области, хотя корпорация ранее выплатила деньги за эти работы другой строительной фирме. Следствие считает, что руководитель корпорации Лукин давал Грабину устные заведомо незаконные распоряжения, что повлекло "необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 173,2 млн рублей, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области, возведения и технического прикрытия опорных пунктов на территории Курской области, а также тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба". Лукину грозит до 10 лет колонии.