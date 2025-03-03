Сенатор Джабаров оценил план Франции и Британии по Украине

План Франции и Великобритании по урегулированию украинского конфликта — это попытка затянуть время, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Это профанация, а не план. Во-первых, они говорят о перемирии везде, кроме наземной операции. Единственное, чем сейчас сопротивляется Украина, — это использование дронов, то есть воздушного пространства», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

По словам сенатора, без поддержки с воздуха ВСУ будут абсолютно беспомощной. Вместе с этим Джабаров подчеркнул, что перемирия быть не может.

Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что Лондон и Париж представят США свой план по урегулированию на Украине.