В Белгородской области врио первого замгубернатора назначен Илья Пономарев

Илья Пономарев назначен на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладов на оперативном совещании в правительстве.

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Должность первого вице-губернатора освободилась в декабре 2024 года, когда ее оставил Дмитрий Гладский. Он уволился по собственному желанию в связи, как говорил Вячеслав Гладков, с "позитивными семейными обстоятельствами".

Илья Пономарев учился в Удмуртском государственном университете. Работал на различных должностях в коммерческих предприятиях и органах власти. С 2016 года руководил Агентством инвестиционного развития Удмуртской Республики. В 2019 году был заместителем губернатора города Севастополь.

В декабре 2024 года Илья Пономарев был назначен на должность советника губернатора по экономике. В феврале он возглавил рабочую группу по изменению организации работы регионального министерства строительства.