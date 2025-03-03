Сенатор Пушков: Раскол между США и Европой становится все очевиднее

Сближения подходов Европы и Соединенных Штатов не просматривается, скорее напротив — раскол становится все очевиднее. Об этом 3 марта заявил в соцсетях глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его мнению, скандалом в Белом доме Владимир Зеленский добился лишь решения администрации президента США Дональда Трампа о том, что с украинским политиком не стоит иметь дело.

«Евросаммит в Лондоне и встреча с королем Британии — слабое утешение. Выделенных Киеву Лондоном нескольких миллиардов надолго не хватит — Украине, чтобы не рухнуть, нужно гораздо больше. А «новый мирный план» (как будто был какой-то старый!) Стармера и Макрона, который они с помпой анонсировали, все равно потребует участия США. Без поддержки США, признал Стармер, план не сработает», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что Трамп вряд ли примет чужой план действий, и назвал предложенное Лондоном и Парижем «перемирие на месяц» мертворожденной идеей, поскольку его смысл — не урегулирование конфликта, а «передышка» для Киева.

Тем временем, отметил Пушков, Трамп уже начал противопоставлять Зеленскому и себя, и Президента России Владимира Путина: мол, американский и российский лидеры стремятся положить конец конфликту, а »Зеленский хочет только воевать, воевать, воевать».