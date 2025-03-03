В Госдуме рассказали, как Европа превращает Зеленского в символ сопротивления США

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что ЕС и Британия решили сделать Владимира Зеленского «символом своего сопротивления» новым властям США. Об этом сообщает РИА Новости.

Белик заявил, что Зеленский испытывает эйфорию от поддержки со стороны лидеров ЕС и Британии, поэтому не может трезво оценить ситуацию. По мнению депутата, Зеленский не понимает, что его просто используют против США, как когда-то использовали против России.

«ЕС нужно слепить символ своего сопротивления новой администрации США, и чтоб этого символа не было жаль. Зеленский - идеальный кандидат, крови не боится, народ не жалеет», - заявил Белик.

В конце февраля у Зеленского и президента США Дональда Трампа произошла перепалка во время переговоров в Белом доме. В ходе встречи Зеленский начал критиковать руководство России и выступил против компромиссов с Москвой. Трамп в ответ сказал Зеленскому, что тот «находится не в лучшем положении» и у него «нет козырей». Трамп также обвинил Зеленского в «игре с третьей мировой войной» и в неуважении к США.

Зеленский досрочно покинул Белый дом - сообщалось, что на этом настоял Трамп. Совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского была отменена. В Белом доме заявили, что Зеленский сможет вернуться, когда «будет готов к миру». После встречи с Трампом Зеленский отправился в Британию.

После перепалки с президентом США Зеленского поддержали многие европейские лидеры. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Зеленского быть «сильным, смелым и бесстрашным», подчеркнув, что он «никогда не будет одиноким». Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала усилить поддержку Украины и заявила, что встреча Трампа с Зеленским показала, что «свободному миру нужен новый лидер».