Отказ США от финансирования Украины — важный шаг к миру.

Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Режим Зеленского до сих пор удерживает власть в стране только благодаря силе, поэтому он и заинтересован в продолжении военного конфликта, на что нужны миллиарды долларов, так активно лившихся рекой ранее, при бывшим президенте Джо Байдане, из США. Теперь лавочка закрывается», — сказал Шеремет.

Шеремет отметил, что властям Соединенных Штатов необходимо признать, что они не договорятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Депутата Госдумы, Зеленский вжился в роль диктатора, по этой причине общаться с ним на дипломатическом языке бесполезно.

1 марта в администрации президента США заявили, что больше не собираются финансировать конфликт Украины с Россией, поскольку приоритетом являются мирные переговоры.

В этот же день Зеленский говорил, что его стране будет сложно продолжать воевать с Россией без поддержки Соединенных Штатов.