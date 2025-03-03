Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что после встречи ряда лидеров стран ЕС в Лондоне Владимир Зеленский получит карт-бланш на уничтожение Украины.

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«Саммит могильщиков Украины в Лондоне завершился успешно. Зеленский получил карт-бланш Украину добивать», — написал Клишас.

2 марта в Лондоне прошел саммит лидеров ряда стран ЕС, на котором обсуждалась Украина и безопасность континента. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обнял президента Владимира Зеленского и пожал ему руку, когда украинский лидер прибыл в Великобританию.

На мероприятии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, шведский, норвежский и чешский премьер-министры Ульф Кристерссон, Йонас Гар Стёре, Петр Фиала. В кабмине Британии уверены, что переговоры о мире стоит вернуть «в нужное русло».