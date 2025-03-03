В Госдуме напомнили об отношении Зеленского к Трампу до выборов в США

Европейские лидеры, среди которых много «случайных людей», совершенно не ожидали победы Дональда Трампа на выборах президента США и сейчас в ступоре. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Вашингтон считает неприемлемым вмешательство в выборы в своей стране, однако у Европы было иное мнение и европейские политики активно поддерживали сначала бывшего президента Джо Байдена, а затем его преемницу в предвыборной гонке Камалу Харрис.

«В группу сторонников входил и [Владимир] Зеленский, который ездил в США и активно выступал против Трампа. Так же как и лидеры прибалтийских государств», - заметил российский политик.

Он также обратил внимание, что в европейских властных кругах стало много «случайных людей», таких как «неудавшийся комик Зеленский». И «восприятие таких руководителей Трампом более чем критичное».

При этом ЕС выстроил «пропагандистскую машину», направленную на гонение тех, кто не поддерживал его политику. Победа Трампа, у которого свое видение миграционных процессов и отношение к трансгендерам и однополым бракам, на этом фоне оказалась сюрпризом. Это поставило европейских руководителей в тупик, констатировал Володин.

«Трамп — за Америку. Путин — за Россию. Это совершенно очевидно. Но есть вопрос, который существовал ранее и есть сейчас: за кого главы европейских государств?» - поинтересовался спикер Госдумы.

Ранее скандалом закончилась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Стороны не смогли прийти к компромиссу по ряду ключевых вопросов, и все это вылилось в обвинения друг друга в присутствии журналистов. В итоге минеральная сделка не была подписана, пресс-конференцию отменили, а Зеленскому посоветовали как можно быстрее покинуть Белый дом.