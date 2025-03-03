Захарова с иронией прокомментировала идею Трюдо отправить военных на Украину

Если премьер-министр Канады Джастин Трюдо решит послать своих военных на Украину, то его страну от притязаний США, видимо, будут защищать украинские беженцы. Такое предположение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север?", - поинтересовалась в своем Telegram-канале Захарова.

Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на сообщения о работе ее миссии на ВСУ

И сама же ответила на этот вопрос: "Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы".

Напомним, ранее Трюдо заявил, что вопрос отправки на Украину канадских военных ради выполнения миротворческой миссии "находится на рассмотрении", равно, как и остальные возможные меры.

Между тем президент США Дональд Трамп не раз говорил, что хотел бы сделать Канаду 51-м американским штатом. Недавно он пошутил, что оставит соседней стране ее гимн после присоединения к США.