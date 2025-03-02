Медведев назвал саммит по Украине в Лондоне "русофобским шабашем"

Состоявшийся сегодня саммит по Украине в Лондоне стал позорным зрелищем, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы присягнуть на верность нацистским ничтожествам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете", - написал политик в X.

"Они хотят продолжать войну до последнего украинца!" - добавил Медведев.

В воскресенье в Лондоне состоялась встреча, на которой собрались лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте. Участники саммита пообещали продолжать оказывать военную помощь Украине.

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Ранее, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, во время которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.