Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обязана расследовать информацию о том, что ее сотрудники наводили огонь ВСУ на позиции бойцов ЛНР и ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова прокомментировала заявление экс-посла Греции в Киеве Василиоса Борноваса о разведывательно-диверсионной деятельности наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

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«Это требует не просто политических заявлений, но серьезного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, в счёт не принимаются», — написала представитель МИД в Telegram-канале.

Она добавила, что ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения.

В воскресенье Борновас заявил, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе тайно передавали ВСУ секретную информацию о расположении формирований ЛНР и ДНР. Затем эти позиции обстреливались украинской стороной.