Рубио: США понимают, что вести переговоры с Путиным будет непросто

Администрация США хорошо понимает, что президент России Владимир Путин будет для Вашингтона непростым партнером на переговорах, но намерена попробовать и узнать позицию РФ по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News.

"Мы все понимаем, что Путин не будет легким переговорщиком в этом отношении. Мы все это понимаем, но мы должны, мы должны начать процесс, чтобы понять, возможно ли вообще что-то сделать", - сказал он.

Как отметил Рубио, США и Россия "не разговаривали уже три года", но теперь Вашингтон намеревается выяснить, какая у Москвы позиция по поводу возможной сделки по урегулированию кризиса.

Диалог между РФ и США возобновился 12 февраля, когда Путин и американский лидер Дональд Трамп около полутора часов разговаривали по телефону. 18 февраля в Эр-Рияде российская и американская делегации провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли руководитель МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США на переговорах присутствовали Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать миру на Украине

Затем последовали два технических контакта, а 27 февраля дипломаты РФ и США встретились в Стамбуле, где договорились о том, как обеспечить финансирование дипмиссий обеих государств, и условились продолжить диалог. Представители МИД РФ предложили восстановить прямое авиасообщение между странами. Соединенные Штаты передали официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД Александра Дарчиева новым послом РФ в США. Его отъезд в Вашингтон ожидается в ближайшее время.