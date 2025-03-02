Власти Дагестана назвали провокацией данные об ухудшении здоровья главы региона

С завтрашнего дня Сергей Меликов находится в командировке в Москве.

Ему предстоит ряд встреч с членами федерального правительства, в том числе по вопросам энерго- и газоснабжения, в рамках реализации поручений президента, сообщается в Telegram-канале администрации республики.

Там отметили, что глава Дагестана в своих поездках никогда не пользуется самолётами МЧС, накануне Меликов, как обычно, вылетел в столицу регулярным рейсом «Аэрофлота».

За последние недели в сети появились сразу четыре фейковых сообщения о смерти глав регионов — губернатора Новгородской области Александра Дронова, Смоленской области Василия Анохина, Самарской области Вячеслава Федорищева и губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Затем они лично опровергли недостоверную информацию.