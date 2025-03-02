Путин поздравил Гунбу с победой на президентских выборах в Абхазии

Российский президент Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Абхазия. Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.

Российский политик добавил, что рассчитывает на дружественные и союзнические отношения между странами. Он выразил уверенность, что отношения между государствами будут укрепляться.

Ранее сообщалось, что по итогам второго тура выборов в Абхазии президентом республики избрали Бадру Гунбу.