Стало известно, чем Путин угощает зарубежных лидеров

Зарубежным лидерам во время встреч с главой РФ Владимиром Путиным подают традиционные русские блюда, а также десерты и закуски, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России, экс-гендиректор комбината питания «Кремлёвский» Управления делами президента Игорь Бухаров. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Так, во время встречи в Стрельне президенту Белоруссии Александру Лукашенко и другим участникам Высшего госсовета Союзного государства подали морских гребешков с цветной капустой.

«Суп русской кухни является одним из самых популярных вариантов первого блюда. Главу КНДР Ким Чен Ына угостили ухой из белого амура, лидера КНР Си Цзиньпина — борщом с томленой уткой, а президента Боливии Луис Арсе Катакора — щами из щавеля с перепелкой», — пояснил Бухаров.

Ранее сообщалось, что лидеру Конго Дени Сассу-Нгессо подали на обед пельмени с перепелкой и лисичками, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром, салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами. На десерт был подан щербет из крыжовника, десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики.

Из напитков на столе были представлены российские вина: белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2022 года и красное «Усадьба Дивноморское. Каберне Совиньон» урожая 2020 года.

В меню обеда на неформальной встрече глав государств СНГ вошли сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, щербет из облепихи, стерлядь томлёная с овощами и икорным соусом, оленина с каштановым пюре и чёрной смородиной.