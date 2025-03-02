Пушков: план Макрона и Стармера будет бессмысленным набором требований к РФ

План урегулирования украинского конфликта, продвигаемый премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном будет состоять из невыполнимых требований к России. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"Мирный план Макрона и Стармера планируется как антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном по Украине", - прокомментировал он франко-британскую инициативу.

В основе этой антитезы, по мнению Пушкова, будет "набор бессмысленных и неосуществимых требований к России".

Причиной, по которой оба лидера решились на собственный план, сенатор назвал их политические амбиции.