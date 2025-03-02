Лавров раскрыл детали переговоров с США

Представители Белого дома ведут уважительный диалог с Россией, никто никем не командует, стороны руководствуются здравым смыслом в политике. Об этом в интервью медиахолдингу «Красная Звезда» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что представители команды Трампа —

госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц — «абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди». Они общаются с российскими коллегами уважительно, исходя из того, что никто никем не командует.

«Они разговаривают, исходя из того, что они не командуют нами, и мы ими не командуем. Просто две серьёзные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов», — сказал глава МИД.

Лавров отметил, что Россия и США «никогда не будут мыслить одинаково по каждому вопросу мировой политики». Но совпадение интересов надо переводить в практические дела и получать взаимовыгодные результаты. Если интересы не совпадают, обязанность ответственных держав состоит в том, чтобы не допустить конфронтации. Это диктует здравый смысл, которого всегда придерживалась Россия и о котором сейчас часто говорит президент США.

По словам главы МИД, Трамп является прагматиком, что придает живой, человеческий характер политике, «поэтому с ним интересно».

При этом Лавров сказал, что многие политики в России впадают в эйфорию из-за Трампа, но надо помнить, что цель США не изменилась: американцы хотят быть первой страной в мире.