Песков прокомментировал сведения о подготовке к перезапуску «Северного потока – 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о каких-либо переговорах с США по перезапуску газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил британской газете Financial Times (FT).

Издание сообщило со ссылкой на источники, что бывший генеральный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, который покинул пост главы компании в конце марта 2023 года, продвигает сделку по перезапуску "Северного потока - 2" при поддержке инвесторов США. Как утверждает FT, один из консорциумов инвесторов уже разработал план сделки с "Газпромом" на период после потенциального снятия санкций с компании. Источники сообщили, что некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа рассматривают этот процесс как этап усилий по восстановлению отношений с РФ. Несколько лидеров стран Европы уже выразили обеспокоенность в связи с переговорами, заявили FT европейские чиновники.

При этом Financial Times отмечает, что Песков опроверг изданию наличие информации о каких-либо обсуждениях в отношении газопровода. Варниг сообщил газете, что "не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или представителями бизнеса". "Газпром" отказался предоставить комментарии, пишет FT.

СМИ: Россия и США работают над перезапуском «Северного потока – 2»

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали тогда два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов. Сроки восстановления их работоспособности в настоящее время определить невозможно.