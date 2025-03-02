Лавров назвал Европу инициатором зарождения мировых трагедий

Последние 500 лет мировые трагедии зарождались Европой, а не США, заявил медиахолдингу «Красная звезда» глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Фрагменты интервью министра изданию опубликовало внешнеполитическое ведомство.

«Последние 500 лет (когда более-менее сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то изменениями) все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике», — сказал министр.

Примерами конфликтов, инициатором зарождения которых стала Европа, глава ведомства назвал колонизации, походы крестоносцев, Крымскую войну, Первую мировую войну и развязанные Наполеоном и Адольфом Гитлером войны. «Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более "зажигательной" роли», — уточнил министр.

В том же интервью Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп — прагматик, действующий под лозунгом здравого смысла. Государственного секретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца он счел абсолютно вменяемыми во всех смыслах слова людьми.