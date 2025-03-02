Лавров назвал Зеленского "чистым нацистом" и предателем еврейского народа
Владимир Зеленский превратился в "чистого нациста" и предателя еврейского народа.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда".
"Владимир Зеленский развернулся на 180 градусов из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура" (это же все есть в интернете), и за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа", - отметил Лавров.