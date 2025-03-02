Глава МИД Росси Сергей Лавров назвал идеи европейских лидеров о введении миротворческого контингента на Украину наглостью. Об этом он заявил в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

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По его словам, план введения «миротворцев» на Украину — это продолжение «науськивания» киевского режима на войну против России. Он подчеркнул, что западные лидеры привели президента Украины Владимира Зеленского к власти «на штыках» и сейчас продолжают толкать его вперед, к продолжению конфликта. Лавров заключил, что введение на территорию республики миротворческих подразделений не решит первопричины конфликта.

Ранее в Британии подняли вопрос об отправке миротворцев Евросоюза на Украину в случае прекращения огня.