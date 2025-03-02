ЦИК Абхазии объявила итоги выборов президента

По итогам второго тура голосования президентом Абхазии избран Бадра Гунба. Об этом в Telegram сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) частично признанного государства.

ЦИК Абхазии объявила итоги выборов президента
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По итогам подсчета голосов Гунбу выбрали 54,73 процента избирателей. Его соперник Адгур Ардзинба получил 41,54 процента голосов избирателей.

Ранее Гунба объявил о своей предварительной победе на выборах по итогам второго тура голосования в республике.

1 марта председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что в Гагрском районе страны произошла попытка сорвать выборы.

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