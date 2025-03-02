Пушков прокомментировал реакцию посла Украины на поведение Зеленского

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале реакцию посла Украины в США Оксаны Маркаровой на поведение Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прилетел в США на подписание сделки по ресурсам. Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в напряженной атмосфере. Украинский лидер дерзил американской стороне, грубил журналистам, пререкался с главой США и вице-президентом.

Сенатор заметил, что Макарова (темноволосая женщина — вторая слева) закрыла лицо рукой, «в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киева, которая разворачивалась на ее глазах в Белом доме».

Пушков также обратил внимание на заголовки в западных СМИ. Он привел один из них в канале и перевел его следующим образом: «Посол Украины схватилась за голову от охватившего ее стыда в то время, как Зеленский «бомбил» в Белом доме».