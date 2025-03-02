Песков назвал условия для нормализации отношений с США

Путь нормализации отношений РФ и США можно будет пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что предстоит «долгий путь», потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений.

«Если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно», — пояснил Песков.

Вместе с тем, заметил пресс-секретарь, уже сегодня нужно очерчивать круг возможных тем для экономического сотрудничества РФ и США.

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По его словам, в долгосрочной перспективе возможно и восстановление сотрудничества российских и американских компаний.