В Кремле рассказали, может ли измениться позиция ЕС в отношении РФ

Время покажет, как изменится позиция ЕС, учитывая контакты с США и новую динамику российско-американских отношений. Об этом в интервью каналу «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о Макроне, напомнил, что тот неоднократно публично утверждал, что готов общаться с Путиным, но «никаких реальных шагов в этом направлении не делалось». Париж настаивал на продолжении конфликта любыми средствами.

«Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет», — сказал Песков.

Накануне политолог Михаил Александров заявил, что Европе не хватит сил и средств, чтобы создать самостоятельный оборонный союз, не зависящий от США.