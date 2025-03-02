Песков оценил заявление Макрона о возможном возобновлении диалога с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможном возобновлении диалога с главой российского государства Владимиром Путиным.

В Кремле сделали заявление о контактах между Россией и Францией
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Фрагмент интервью с Песковым опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Он и до этого говорил, что готов общаться с Путиным, вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось», — сказал представитель Кремля.

Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным

Ранее Макрон допустил, что диалог с Путиным может состояться в «подходящий момент».

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