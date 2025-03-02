В Кремле сделали заявление о контактах между Россией и Францией

Песков оценил заявление Макрона о возможном возобновлении диалога с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможном возобновлении диалога с главой российского государства Владимиром Путиным.
Фрагмент интервью с Песковым опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Он и до этого говорил, что готов общаться с Путиным, вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось», — сказал представитель Кремля.
Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным
Ранее Макрон допустил, что диалог с Путиным может состояться в «подходящий момент».