Наблюдатели МАГАТЭ впервые провели ротацию через территорию РФ

На Запорожской атомной электростанции впервые осуществлена ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по территории России. Об этом сообщает Росатом.

«Росатоммаршрут для ротации наблюдателей МАГАТЭ на запорожской АЭС впервые проходил по территории РФ», — передает корпорация.

Там добавили, что смена наблюдателей МАГАТЭ была успешно осуществлена благодаря усилиям Министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии.