Хинштейн призвал жителей приграничья не поддаваться на провокации

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с жителями приграничных районов региона призвал не поддаваться на провокации украинских спецслужб.

«Враги, которые вторглись на нашу землю, которые убивают людей, начинают раскачивать общество», — цитирует его РИА Новости.

Хинштейн добавил, что все проблемы переселенцев «пропускает через себя», а своей главной задачей назвал нахождение решения этих проблем.

Ранее в Кореневском районе Курской области была проведена первая заочная комиссия по оценке ущерба от атак украинских боевиков.