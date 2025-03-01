Лавров сообщил главе МИД Турции об атаке ВСУ на объект "Турецкого потока"

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне атаки БПЛА на компрессорную станцию «Турецкого потока» попросил главу МИД Турции Хакана Фидана использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных терактов. Об этом пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВСУ в ночь на 28 февраля предприняли очередную попытку атаки с применением трёх БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край).

В ведомстве напомнили, что Киев 11 января уже предпринимал атаку на станцию «Русская», в ней участвовали 9 беспилотников.

В МИД пояснили, что Лавров рассказал об атаке и попросил своего турецкого коллегу задействовать возможности Анкары в работе с Киевом с тем, чтобы пресечь в дальнейшем подобные инциденты. Фидан заверил, что будут приняты необходимые меры, отметили в пресс-службе.

Дипломаты уточнили, что министры подтвердили важность дальнейшей согласованной работы Москвы и Анкары в интересах поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе на основе договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.