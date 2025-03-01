Медведев объявил о требовании России к переговорщикам по Украине

Россия всегда была готова к переговорам, но рассчитывает на встречные шаги, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В интервью РИА Новости он объявил о требовании к будущим переговорщикам по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

По мнению Медведева, на Украине нет нормальных собеседников для ведения мирных переговоров.

Медведев ответил на слова Каллас о новом мировом лидере