Медведев объявил о требовании России к переговорщикам по Украине
Россия всегда была готова к переговорам, но рассчитывает на встречные шаги, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В интервью РИА Новости он объявил о требовании к будущим переговорщикам по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
По мнению Медведева, на Украине нет нормальных собеседников для ведения мирных переговоров.
Медведев ответил на слова Каллас о новом мировом лидере
«Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина», — заявил зампред Совбеза.