Захарова сравнила Зеленского с "голым королем" из сказки Андерсена

Владимир Зеленский во время ссоры в Белом доме предстал в истинном свете как "голый король" из сказки Ханса Кристиана Андерсена "Новое платье короля", указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта история была описана еще Хансом Кристианом Андерсоном в его сказке о голом короле. Вот это та самая история, которая стала явью. Многие считали, что это просто сказка. На самом деле великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они с одной стороны видят реальность, а с другой - по каким-то причинам боятся об этом говорить. Вот это та самая история, которая повторилась в 2025 году", - сказала дипломат в комментарии телеканалу "Звезда".

По ее словам, благодаря произошедшему "у людей появилась возможность сказать открыто" о том, как созданный "из бесконечных фейков, пропаганды, придуманных тезисов или нарративов Зеленский вдруг предстал всем в своем истинном свете".

Речь идет о сюжете из сказки "Новое платье короля", в котором тщеславный правитель королевства надевает якобы невидимое платье, которого не существует. Его придворные понимают реальное положение дел, однако не смеют возразить.