Медведев: Россия готова говорить об Украине только с теми, кто готов к общению

Россия готова обсуждать урегулирование ситуации на Украине с теми, кто готов к общению. Об этом заявил РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина", - подчеркнул Медведев.

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В беседе с агентством он также отметил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине, а любые переговоры подразумевают встречные шаги.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что речь идет лишь о таких шагах, которые соответствуют реальной ситуации на земле и Конституции РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не тот человек, который хочет заключить мир на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что президент России Владимир Путин действительно хочет положить конец конфликту.

Об этом Трамп сообщил после перепалки с Зеленским в Белом доме, произошедшей в минувшую пятницу. Встреча переросла в гневный обмен мнениями и в итоге киевского гостя попросили уйти.