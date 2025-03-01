Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о том, что «свободному миру нужен новый лидер». Об этом пишет РИА Новости в Telegram-канале.

Политик отметил, что Каллас права — миру действительно нужен лидер. Он добавил, что он уже есть, это президент России Владимир Путин.

По его мнению, европейские лидеры после скандала в Белом доме «побузят, отметятся одинаковыми постами в соцсетях и вернутся в стойло. Европа — немощная сварливая старуха, которой жизненно нужна опека США».

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Медведев заметил, что в настоящее время Москве не с кем говорить на Украине, в стране нет «нормальных собеседников».

Зампред Совбеза уточнил, что Россия всегда была готова к переговорам, а любые переговоры подразумевают встречные шаги, такие, что соответствуют реальной ситуации на земле и Основному закону.

Кроме того, отметил Медведев, «говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина».