Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал несостоявшуюся сделку США и Украины по редкоземельным металлам, подчеркнув, что природные богатства не являются гарантией стабильности и процветания. Об этом в субботу, 1 марта, он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, история демонстрирует, что ключевым фактором является сильная власть, а не ресурсы.

— Ресурсы, которыми обладают страны, — тема важная. Но если посмотреть историю разных государств, в том числе нашего, вывод можно сделать однозначный: не это главное, — заявил Володин.

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По мнению Володина, преимущество России сегодня — президент Владимир Путин. Его роль в консолидации страны, обеспечении безопасности и экономического развития в условиях беспрецедентного санкционного давления колоссальна.

В отличие от западных лидеров, которые, по словам Володина, демонстрируют неадекватное поведение и рассматривают Украину как расходный материал, Путин ставит интересы России и ее народа превыше всего, говорится в публикации.Глава Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения конфликта и перемирия с Москвой. Он заявил, что «только прекращение огня» с Россией «не сработает». В конце концов разговор между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским перерос в словесную перепалку. Вскоре украинский президент покинул Белый дом.