Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя переговоры между Украиной и США по редкоземельным металлам, заявил, что главным преимуществом России являются не нефть, не газ и не редкие металлы, а президент страны Владимир Путин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Преимущество России сегодня по сравнению с другими странами — это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны — Президент Путин», — заявил он.

Володин добавил, что аналогично высказывался более 10 лет назад и с того момента позиция осталась неизменной. Сегодня перед Россией много внешних вызовов и агрессии, поэтому политикам и гражданам страны важно консолидировать все силы вокруг главы государства. Благодаря поддержке российский лидер сможет отстоять интересы страны и сделать все для ее безопасности.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Путин в начале 2000-х смог объединить распадающуюся на части Российскую Федерацию и создать устойчивую политическую систему с эффективной экономической моделью.

До этого стало известно, что темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по «Большой семерке» (G7). Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам прошлого года увеличился на 4,1%. Экономики стран «Большой семерки» выросли на 1%.