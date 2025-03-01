В Госдуме заявили, что Трамп «пустил кровь» Зеленскому

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал украинского лидера Владимира Зеленского голым королем, который устроил истерику во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Зеленскому «присягнула почти вся Европа», однако США — основной поставщик оружия ВСУ. Без помощи Вашингтона Европа вряд ли «вытянет» обеспечение фронта для Украины, считает депутат.

«Истерика Зеленского показала, что король оказался голый, а окружающие не постеснялись ему об этом сообщить, а также напомнили, благодаря кому он на троне. Заодно и намекнули, что его «историческая личность» не стенка, можно и подвинуть», — сказал Белик.

Парламентарий подчеркнул, что президент США фактически указал Зеленскому на его место, президенту Украины «пустили кровь» в Овальном кабинете. Если пациент не слышит врача, его лечат насильно, а когда и это не помогает — могут и связать, сказал Белик. По его мнению, Зеленский «напрашивается на веревку или смирительную рубашку».

До этого Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.