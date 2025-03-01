Захарова высмеяла встречу Зеленского и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила фрагментом из фильма «Собачье сердце» прошедшую в Белом доме встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Сцену из кинокартины она выложила в своем Telegram-канале.

«28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», — написала дипломат.

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.