Депутат Шеремет назвал поведение Зеленского на встрече с Трампом позором Украины

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом обернулась позором для Украины. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Депутат Шеремет назвал поведение Зеленского на встрече с Трампом позором Украины
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Напомним, в пятницу во время встречи в Белом доме Зеленский устроил перепалку с Трампом, резко обменявшись с ним мнениями об урегулировании конфликта. В итоге, по выражению Fox News, Трамп фактически "вышвырнул" Зеленского. Тот был вынужден досрочно покинуть резиденцию, так и не подписав соглашение о добыче украинских ресурсов.

Зеленский высказался о перепалке с Трампом в Белом доме

"Поведение Зеленского на встрече с президентом США - это позор Украины", - заявил Шеремет, подчеркнув, что украинский политик вел себя некорректно и неуважительно к принимающей стороне.

Это полный провал и начало конца его политической карьеры, убежден депутат.

По его словам, Зеленский поплатился за попытки создать противодействие президенту США, поднимая против него бунт в странах Европы.

Зеленский видимо рассчитывал найти в Белом доме пропитанных русофобской ненавистью политиков, но просчитался. Его цирковой номер провалился, отметил Шеремет.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что перепалка Зеленского с Трампом может сильно навредить Украине. Сенатор напомнил, что у президента США есть в резерве не только Илон Маcк с его расследованием расхищения в Киеве американской помощи, но и много других возможностей наказать Зеленского.

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