Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом обернулась позором для Украины. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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Напомним, в пятницу во время встречи в Белом доме Зеленский устроил перепалку с Трампом, резко обменявшись с ним мнениями об урегулировании конфликта. В итоге, по выражению Fox News, Трамп фактически "вышвырнул" Зеленского. Тот был вынужден досрочно покинуть резиденцию, так и не подписав соглашение о добыче украинских ресурсов.

Зеленский высказался о перепалке с Трампом в Белом доме

"Поведение Зеленского на встрече с президентом США - это позор Украины", - заявил Шеремет, подчеркнув, что украинский политик вел себя некорректно и неуважительно к принимающей стороне.

Это полный провал и начало конца его политической карьеры, убежден депутат.

По его словам, Зеленский поплатился за попытки создать противодействие президенту США, поднимая против него бунт в странах Европы.

Зеленский видимо рассчитывал найти в Белом доме пропитанных русофобской ненавистью политиков, но просчитался. Его цирковой номер провалился, отметил Шеремет.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что перепалка Зеленского с Трампом может сильно навредить Украине. Сенатор напомнил, что у президента США есть в резерве не только Илон Маcк с его расследованием расхищения в Киеве американской помощи, но и много других возможностей наказать Зеленского.