Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хамит абсолютно всем.

По словам Захаровой, Зеленский неадекватно оценивает обстановку.

«Это неадекватный человек <...> который чувствует абсолютную вседозволенность и хамит абсолютно всем. Он кусает ту руку, которая его кормила», — отметила Захарова.

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Она добавила, что Киев не выражает благодарности не только США, но и предкам, боровшимся с нацизмом.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что России выгоден Зеленский у власти.