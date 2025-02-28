Трамп сообщил, что Путин прошел с ним тяжелые времена

Американский президент Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы испытал тяжёлое давление во время его первого президентского срока из-за расследований со стороны Демократической партии. Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами.

«Позвольте мне сказать вам: Путин прошёл со мной через чертовски тяжёлые времена. Он прошёл через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях Трампа с Россией. — RT),» — сказал президент США.

Ранее палата представителей США осудила конгрессмена Адама Шиффа за слова о связях Трампа с Россией.

Reuters сообщал, что в США просят проверить утверждения о связях американского бизнесмена Илона Маска с Россией.