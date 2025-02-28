Киберкомандованию США приказали остановить все операции против РФ

Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил киберкомандованию США остановить всю деятельность против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профильное издание Record.

Кроме того, Хегсет приказал прекратить наступательные кибероперации против РФ. Соответствующие указания уже направлены командующему киберкомандованием Тимоти Хо.

Издание подчеркнуло, что поручение Хегсета не распространяется на Агентство национальной безопасности и его разведывательную деятельность в отношении РФ.

Такой шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой, отметило Record.