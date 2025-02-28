Самой большой ложью Владимира Зеленского является заявление о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве и без поддержки. Об этом у себя в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Киев в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки.

Комментируя это высказывание, Захарова назвала его «самой большой ложью Зеленского за всю его ложь».

«Как Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку — чудеса выдержки», — добавила она.

Ранее в СМИ появилась расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме. Во время нее президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению».