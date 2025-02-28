Слуцкий — о перепалке Трампа и Зеленского: укрофюрер оказался слаб и жалок

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в беседе с RT перепалку американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Эпическая драма развернулась сегодня в Овальном кабинете. Прежде всего для Зеленского. Бывших клоунов (не очень успешных), как оказалось, не бывает», — отметил Слуцкий.

По его словам, «укрофюрер оказался слаб и жалок».

«Ему не хватило ни выдержки, ни элементарного эмоционального интеллекта, чтобы достойно вести переговоры с мировыми тяжеловесами. Политика — искусство возможного, а не только «дай, дай, дай», — отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что жалко должно быть не Зеленского, а украинцев, которые пали жертвой властных амбиций и жадности «укрохунты».

«Теперь и Трамп понял то, что мы повторяли много раз: Зеленский не готов к миру! Мир обеспечит победа России! Не только на поле боя, но и благодаря эффективной дипломатии», — заключил он.

28 февраля в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Президент США встретил гостя фразой «сегодня он приоделся».

После этого Трамп и Зеленский вступили в эмоциональный спор во время выступления перед прессой в Белом доме: они начали перебивать друг друга, когда речь зашла о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта.